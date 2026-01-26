Πλακιωτάκης: Η Βουλή εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
«Να εκφράσω κι εγώ την οδύνη μου για το δυστύχημα στα Τρίκαλα» είπε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας
Την οδύνη της Βουλής των Ελλήνων και συνολικά της Ολομέλειας για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που στοίχισε την ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενους εξέφρασε ο Α’ Αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Γιάννης Πλακιωτάκης.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε «να εκφράσω εκ μέρους του προεδρείου της Βουλής και πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων στην Ολομέλεια πως είμαστε συγκλονισμένοι για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο των Τρικάλων που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 συμπολίτες μας. Θέλω να εκφράσω τα τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να ευχηθούμε την γρήγορη αποκατάσταση των τραυματιών».
Ακολούθως ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας σημείωσε: «Να εκφράσω κι εγώ την οδύνη μου για το δυστύχημα στα Τρίκαλα. Απευθύνουμε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών» ενώ για «τραγικό δυστύχημα» έκανε λόγο και ο παριστάμενος βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.
