Βίντεο Μητσοτάκη για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο: Μια εργασία δύο ημερών γίνεται πλέον σε 10 λεπτά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης

Βίντεο Μητσοτάκη για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο: Μια εργασία δύο ημερών γίνεται πλέον σε 10 λεπτά

Ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος φέρνει σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους, αναφέρει ο πρωθυπουργός

Βίντεο Μητσοτάκη για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο: Μια εργασία δύο ημερών γίνεται πλέον σε 10 λεπτά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Βίντεο από την επίσκεψή του σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τη σημασία του ψηφιακού δικαστικού φακέλου στην προσπάθεια για επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του νέου συστήματος από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.

«Μια διαδικασία που απαιτούσε εργασία δύο ημερών, γίνεται πλέον σε 10 λεπτά μέσα από τον υπολογιστή μας» ανέφερε ο δικηγόρος Βασίλης Αποστολίδης στον πρωθυπουργό. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στην ανάρτησή του, ότι ο ψηφιακός δικαστικός φάκελος συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης, καθώς οδηγεί σε σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους.

«Ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος φέρνει σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους. Εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε το βίντεο

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης