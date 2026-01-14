Βίντεο Μητσοτάκη για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο: Μια εργασία δύο ημερών γίνεται πλέον σε 10 λεπτά

Ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος φέρνει σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους, αναφέρει ο πρωθυπουργός