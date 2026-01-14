Βίντεο Μητσοτάκη για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο: Μια εργασία δύο ημερών γίνεται πλέον σε 10 λεπτά
Βίντεο Μητσοτάκη για τον ψηφιακό δικαστικό φάκελο: Μια εργασία δύο ημερών γίνεται πλέον σε 10 λεπτά
Ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος φέρνει σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους, αναφέρει ο πρωθυπουργός
Βίντεο από την επίσκεψή του σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας τη σημασία του ψηφιακού δικαστικού φακέλου στην προσπάθεια για επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του νέου συστήματος από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.
«Μια διαδικασία που απαιτούσε εργασία δύο ημερών, γίνεται πλέον σε 10 λεπτά μέσα από τον υπολογιστή μας» ανέφερε ο δικηγόρος Βασίλης Αποστολίδης στον πρωθυπουργό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στην ανάρτησή του, ότι ο ψηφιακός δικαστικός φάκελος συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης, καθώς οδηγεί σε σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους.
«Ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος φέρνει σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας και μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους. Εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
