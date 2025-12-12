Η ΝΔ στον ιστορικό Μπαϊρακτάρη: Δείπνο με κομματικά στελέχη και προέδρους των Νομαρχιακών Οργανώσεων
Η ΝΔ στον ιστορικό Μπαϊρακτάρη: Δείπνο με κομματικά στελέχη και προέδρους των Νομαρχιακών Οργανώσεων

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Δείπνο με τους προέδρους των Νομαρχιακών Οργανώσεων στον Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι παρέθεσε το βράδυ της Παρασκευής ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας.

Παρόντες στο δείπνο, ήταν επίσης ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής, ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Τα στελέχη της Νομαρχιακών Οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα ενόψει της συνόδου των προέδρων ΔΕΕΠ (Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών) και ΔΗΜΤΟ (Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα και θέματα επικαιρότητας.

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη.

