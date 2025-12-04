Μαρινάκης για την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα: Αποτυχημένο reunion, η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για παρωχημένα συνθήματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για επανάληψη παλιών συνθημάτων και για μια «σύναξη παλιών συντρόφων» χωρίς ουσιαστικό πολιτικό μήνυμα