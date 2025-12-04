Βαρουφάκης για Τσίπρα: Έκανε οντισιόν στο Παλλάς και από κάτω ήταν ο ίδιος διαλυμένος θίασος

Κατά την ανάγνωσή του κ. Βαρουφάκη, ο Αλέξης Τσίπρας «θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του: κοιτάξτε με, σας κάνω, είμαι το αντίπαλον δέον του Μητσοτάκη, εσείς θα γράφετε τους νόμους και θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ»