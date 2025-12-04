Βαρουφάκης για Τσίπρα: Έκανε οντισιόν στο Παλλάς και από κάτω ήταν ο ίδιος διαλυμένος θίασος
Βαρουφάκης για Τσίπρα: Έκανε οντισιόν στο Παλλάς και από κάτω ήταν ο ίδιος διαλυμένος θίασος
Κατά την ανάγνωσή του κ. Βαρουφάκη, ο Αλέξης Τσίπρας «θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του: κοιτάξτε με, σας κάνω, είμαι το αντίπαλον δέον του Μητσοτάκη, εσείς θα γράφετε τους νόμους και θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ»
Καυστικό ήταν το σχόλιο του Γιάνη Βαρουφάκη για όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς.
Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 έκανε λόγο για «οντισιόν» στην οποία από κάτω ήταν «όλος ο διαλυμένος θίασος».
«Από το 2015 που έκανε κουρελόχαρτο τη δημοκρατική εντολή για να προσχωρήσει στην ολιγαρχία και την Τρόικα, υπάρχει μια σταθερότητα (σ.σ. στον Τσίπρα), είναι υπερήφανος γι' αυτό που έκανε. Από τότε έχει γράψει και 750 σελίδες ερωτική επιστολή στην ολιγαρχία, τώρα έκανε και οντισιόν στο Παλλάς για να του δώσουν ξανά τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας εκ μέρους της ολιγαρχίας» είπε αρχικά o κ. Βαρουφάκης στο Kontra Channel.
«Ήταν μια θεατρική σκηνή με το ίδιο συνάφι από κάτω. Έμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος που διέλυσε ο Τσίπρας. Ο Φάμελλος, η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης» συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Βαρουφάκης προσθέτοντας: «Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί τον διέλυσε τον θίασο; Για να τον αναστήσει λειψό;».
Κατά την ανάγνωσή του κ. Βαρουφάκη «θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του, κοιτάξτε με, σας κάνω, είμαι το αντίπαλον δέον του Μητσοτάκη, εσείς θα γράφετε τους νόμους και θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ».
Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 σχολίασε και τα περί «πατριωτικής εισφοράς» από τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «είναι σαν λέει στους χορηγούς του "δώστε και κάτι ρε παιδιά". Όταν έβαζε 24% ΦΠΑ στο πλαίσιο τρίτου μνημονίου, όλα εκείνα τα χαράτσια, αυτοί δεν ήταν πατριωτικοί φόροι;».
Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 έκανε λόγο για «οντισιόν» στην οποία από κάτω ήταν «όλος ο διαλυμένος θίασος».
«Από το 2015 που έκανε κουρελόχαρτο τη δημοκρατική εντολή για να προσχωρήσει στην ολιγαρχία και την Τρόικα, υπάρχει μια σταθερότητα (σ.σ. στον Τσίπρα), είναι υπερήφανος γι' αυτό που έκανε. Από τότε έχει γράψει και 750 σελίδες ερωτική επιστολή στην ολιγαρχία, τώρα έκανε και οντισιόν στο Παλλάς για να του δώσουν ξανά τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας εκ μέρους της ολιγαρχίας» είπε αρχικά o κ. Βαρουφάκης στο Kontra Channel.
«Ήταν μια θεατρική σκηνή με το ίδιο συνάφι από κάτω. Έμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος που διέλυσε ο Τσίπρας. Ο Φάμελλος, η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης» συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Βαρουφάκης προσθέτοντας: «Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί τον διέλυσε τον θίασο; Για να τον αναστήσει λειψό;».
Κατά την ανάγνωσή του κ. Βαρουφάκη «θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του, κοιτάξτε με, σας κάνω, είμαι το αντίπαλον δέον του Μητσοτάκη, εσείς θα γράφετε τους νόμους και θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ».
Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 σχολίασε και τα περί «πατριωτικής εισφοράς» από τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «είναι σαν λέει στους χορηγούς του "δώστε και κάτι ρε παιδιά". Όταν έβαζε 24% ΦΠΑ στο πλαίσιο τρίτου μνημονίου, όλα εκείνα τα χαράτσια, αυτοί δεν ήταν πατριωτικοί φόροι;».
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα