Στα πράσινα η Wall Street, η αγορά προεξοφλεί μείωση επιτοκίων από τη Fed

Οι δείκτες κινήθηκαν ανοδικά καθώς η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας ενίσχυσε τις προσδοκίες για τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Fed - Θετικό πρόσημο και για τον Nasdaq, παρά τις πιέσεις στην Microsoft