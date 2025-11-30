Τσουκαλάς: Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση
Τσουκαλάς: Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση
Σκληρή δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την ανάρτηση του πρωθυπουργού και την κυβερνητική διαχείριση σε εργασιακά και αγροτικά θέματα
Σκληρή κριτική στην Κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού κάνει με ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας -μεταξύ άλλων- την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να ωραιοποιήσει την πραγματικότητα και να αποσείσει τις ευθύνες της σε κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.
Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση αποφεύγει να αναφερθεί στην «παταγώδη αποτυχία» των τελευταίων επτά ετών στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου μόλις ένας στους πέντε εργαζομένους καλύπτεται από σύμβαση, έναντι 60% στην Ευρώπη. Όπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «την περίοδο αυτή τα δικαιώματα συρρικνώθηκαν, οι πραγματικοί μισθοί έμειναν στάσιμοι και το κύμα ακρίβειας έπληξε σοβαρά τα νοικοκυριά».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Πρωθυπουργός με την ανάρτηση του προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να «βγει από πάνω» σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο.
Ούτε λέξη για την παταγώδη αποτυχία της επταετούς διακυβέρνησης του στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένας στους πέντε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 60%. Επτά χαμένα χρόνια κατά τα οποία τα δικαιώματα των εργαζόμενων συρρικνώθηκαν και οι πραγματικοί μισθοί έμειναν καθηλωμένοι μπροστά στο πρωτοφανές κύμα ακρίβειας.
Σήμερα προσπαθεί να οικειοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, την οποία η κυβέρνηση του πολέμησε συνειδητά και προσπάθησε να καθυστερήσει.
Ακόμα και την εθνική εξαίρεση της αδυναμίας καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, την παρουσιάζει ως νέα αρχή, λες και αυτό το φιάσκο προέκυψε από "φυσικό φαινόμενο".
Σαν να μην ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφερε τα σημερινά αποτελέσματα που καταδικάζουν τον πρωτογενή τομέα σε υστέρηση και υπονομεύουν την καθημερινότητα των αγροτών.
Αμετανόητος πιστεύει πως με την προπαγάνδα θα κρύψει τις ευθύνες.
Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες μας γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι ιθαγενείς να τους μοιράζει καθρεφτάκια η κυβέρνηση.
Την ώρα που επιμένει να μιλά για success story στην οικονομία, τα δικά της επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν την αλήθεια: η ανάπτυξη της χώρας θα επιβραδυνθεί απότομα μόλις λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης από 2,4% το 2026, στο 1,7% το 2027 και μόλις στο 1,3% το 2029.
Η μόνη εγγύηση για πιο ισχυρή ανάπτυξη, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και κοινωνική αλληλεγγύη είναι το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική αλλαγή».
Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση αποφεύγει να αναφερθεί στην «παταγώδη αποτυχία» των τελευταίων επτά ετών στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπου μόλις ένας στους πέντε εργαζομένους καλύπτεται από σύμβαση, έναντι 60% στην Ευρώπη. Όπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «την περίοδο αυτή τα δικαιώματα συρρικνώθηκαν, οι πραγματικοί μισθοί έμειναν στάσιμοι και το κύμα ακρίβειας έπληξε σοβαρά τα νοικοκυριά».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Πρωθυπουργός με την ανάρτηση του προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να «βγει από πάνω» σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο.
Ούτε λέξη για την παταγώδη αποτυχία της επταετούς διακυβέρνησης του στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένας στους πέντε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 60%. Επτά χαμένα χρόνια κατά τα οποία τα δικαιώματα των εργαζόμενων συρρικνώθηκαν και οι πραγματικοί μισθοί έμειναν καθηλωμένοι μπροστά στο πρωτοφανές κύμα ακρίβειας.
Σήμερα προσπαθεί να οικειοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, την οποία η κυβέρνηση του πολέμησε συνειδητά και προσπάθησε να καθυστερήσει.
Ακόμα και την εθνική εξαίρεση της αδυναμίας καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, την παρουσιάζει ως νέα αρχή, λες και αυτό το φιάσκο προέκυψε από "φυσικό φαινόμενο".
Σαν να μην ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφερε τα σημερινά αποτελέσματα που καταδικάζουν τον πρωτογενή τομέα σε υστέρηση και υπονομεύουν την καθημερινότητα των αγροτών.
Αμετανόητος πιστεύει πως με την προπαγάνδα θα κρύψει τις ευθύνες.
Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες μας γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι ιθαγενείς να τους μοιράζει καθρεφτάκια η κυβέρνηση.
Την ώρα που επιμένει να μιλά για success story στην οικονομία, τα δικά της επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν την αλήθεια: η ανάπτυξη της χώρας θα επιβραδυνθεί απότομα μόλις λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης από 2,4% το 2026, στο 1,7% το 2027 και μόλις στο 1,3% το 2029.
Η μόνη εγγύηση για πιο ισχυρή ανάπτυξη, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και κοινωνική αλληλεγγύη είναι το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική αλλαγή».
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο - σοκ: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς στη Λούτσα και σκοτώνει 24χρονο μπροστά στα μάτια της μάνας του
Ήταν επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο Μποτία, πρώτη φορά μίλησα με κάποιον ερωτικά με μηνύματα, είπε η Ελένη Φουρέιρα
Η δεύτερη ανάγνωση της «Ιθάκης»: Το περιστέρι και ο Ιερώνυμος, ο διχασμός ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και η Μπέττυ
Βίντεο - σοκ: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς στη Λούτσα και σκοτώνει 24χρονο μπροστά στα μάτια της μάνας του
Ήταν επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο Μποτία, πρώτη φορά μίλησα με κάποιον ερωτικά με μηνύματα, είπε η Ελένη Φουρέιρα
Η δεύτερη ανάγνωση της «Ιθάκης»: Το περιστέρι και ο Ιερώνυμος, ο διχασμός ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και η Μπέττυ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα