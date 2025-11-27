Απάντηση Δημητριάδη μετά την ανάληψη ευθύνης από τους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» για την επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας
Απάντηση Δημητριάδη μετά την ανάληψη ευθύνης από τους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» για την επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας
Ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού κάνει λόγο για στοχοποίησή του στην προκήρυξη
Τη δημόσια αντίδραση του Γρηγόρη Δημητριάδη προκάλεσε η προκήρυξη της οργάνωσης «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», η οποία ανέλαβε το πρωί της Πέμπτης την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας, στις 8 Νοεμβρίου.
Στο κείμενο της οργάνωσης ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπηρέτησε στο Μέγαρο Μαξίμου έως το 2022, κατονομάζεται ευθέως, κάτι που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως ευθεία στοχοποίησή του «από την πρώτη κιόλας παράγραφο». Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Δημητριάδης καταδικάζει την ενέργεια και επιμένει ότι δεν πρόκειται να λυγίσει υπό την πίεση απειλών ή επιθέσεων.
Στο κείμενο της οργάνωσης ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπηρέτησε στο Μέγαρο Μαξίμου έως το 2022, κατονομάζεται ευθέως, κάτι που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως ευθεία στοχοποίησή του «από την πρώτη κιόλας παράγραφο». Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Δημητριάδης καταδικάζει την ενέργεια και επιμένει ότι δεν πρόκειται να λυγίσει υπό την πίεση απειλών ή επιθέσεων.
Ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»@omadaalithias pic.twitter.com/qJ4TWc2Syz— GDimitriadis (@grigoris_d) November 27, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα