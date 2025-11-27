Απάντηση Δημητριάδη μετά την ανάληψη ευθύνης από τους «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» για την επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας
Ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού κάνει λόγο για στοχοποίησή του στην προκήρυξη

Τη δημόσια αντίδραση του Γρηγόρη Δημητριάδη προκάλεσε η προκήρυξη της οργάνωσης «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», η οποία ανέλαβε το πρωί της Πέμπτης την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας, στις 8 Νοεμβρίου.

Στο κείμενο της οργάνωσης ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπηρέτησε στο Μέγαρο Μαξίμου έως το 2022, κατονομάζεται ευθέως, κάτι που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως ευθεία στοχοποίησή του «από την πρώτη κιόλας παράγραφο». Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Δημητριάδης καταδικάζει την ενέργεια και επιμένει ότι δεν πρόκειται να λυγίσει υπό την πίεση απειλών ή επιθέσεων.




