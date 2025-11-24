Επίσκεψη Πλεύρη στην Κύπρο: Ενίσχυση της συνεργασίας για τη μεταναστευτική πολιτική και τις επιστροφές

Στη συνάντηση με τον υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη συζητήθηκαν οι κοινές προτεραιότητες Ελλάδας και Κύπρου στη διαχείριση του μεταναστευτικού και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο των MED5