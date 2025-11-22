Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ψηφίσει αύριο το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ

Πώς θα γίνει η διαδικασία

Πώς θα γίνει η διαδικασία

Κλείσιμο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ψηφίσει αύριο το απόγευμα στα Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας.Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του κόμματος θα προσέλθει στις έξι το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.Οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας διεξάγονται για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.Η ΚΕΦΕ επικύρωσε τους εκλογικούς καταλόγους, διαπίστωσε ότι οι εφορευτικές επιτροπές είναι πλήρως στελεχωμένες σε κάθε σημείο που θα στηθούν κάλπες και εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων ήταν μεγάλη, καθώς 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία.Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών.«Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το κόμμα με την - αναλογικά - ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πειραιώς.Η Νέα Δημοκρατία ήδη από το 2021, ήταν το πρώτο κόμμα που έδωσε στα μέλη του το δικαίωμα ηλεκτρονικής συμμετοχής στην ψηφοφορία, για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων.Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες θα διεξαχθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά.