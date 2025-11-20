Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε και το ζήτημα των υποκλοπών επαναλαμβάνοντας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τον έχει δικαιώσει βγάζοντας αντισυνταγματικό το νόμο Τσιάρα αναφορικά με τις δυνατότητες ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. “Εσείς θέλετε να κάνετε την Ελλάδα Ουγκάντα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ανάλογο παράδειγμα στην Ευρώπη. Είπατε ότι εσείς θα πάτε τον φραπέ στον εισαγγελέα . Θέλετε να γυρίσετε κάποια ταινία - κωμωδία εδώ μέσα για να ευθυμήσουμε. Με όσα έχει πει θα είναι τυχερός που θα πάει στον εισαγγελέα. Που έπρεπε να πάει; Στον παπά να εξομολογηθεί; Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεκάδες μίντια είναι έτοιμα να αναπαράξουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Ξέρετε γιατί; Παίρνετε τα χρήματα από τα κρατικά ταμεία και τα κάνετε πεδίο διαπραγμάτευσης για μίντια. Ποιοι πλήρωσαν το πάρτι της ομάδας αλήθειας. Ποιες κατασκευαστικές; Ο ελληνικός λαός από την τσέπη του τα πληρώσατε όλα αυτά. Είστε επικίνδυνοι και αδίστακτοι” συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης για να προσθέσει σε άλλο σημείο “δηλητηριάζετε συνεχώς τον ελληνικό λαό με ψεύδη και ανακρίβειες. Πρέπει να φύγετε είστε επικίνδυνοι . Υπηρέτες ενός σκοτεινού συστήματος. Πρέπει να φύγετε και θα αγωνιστούμε όλη η αντιπολίτευση για τον σκοπό αυτό”.Στην κόντρα μπήκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολιάζοντας πως η εικόνα που εκπέμπει η κυβέρνηση και ΚΟ της ΝΔ εκπέμπει «την βρομιά» που κατήγγειλε και παραιτήθηκε ο Διαμαντής Καραναστάσης.