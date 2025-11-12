Γεωργιάδης: Το Νοσοκομείο Χίου είναι από τα καλύτερα περιφερειακά της χώρας

Κλείσιμο

Με σαφές μήνυμα ότι «η δουλειά δεν σταματά στα εγκαίνια», ο Υπουργός Υγείαςέδωσε το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων για το Νοσοκομείο Χίου, εγκαινιάζοντας το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), παρουσία εκπροσώπων των υγειονομικών φορέων του νησιού και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που καταδεικνύουν, όπως ανέφερε, τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου, τονίζοντας: «Περιθάλψαμε το πρώτο εξάμηνο του 2025, 3,9% περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Είδαμε 5,6% περισσότερα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία».Στον τομέα των χειρουργείων σημειώθηκε διπλασιασμός, από 721 το προηγούμενο εξάμηνο σε 1.443 το τρέχον, ενώ στα νοσηλευτικά τμήματα οι περιθαλπόμενοι αυξήθηκαν κατά 32,2%, γεγονός που, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, καταδεικνύει την αποδοτικότητα της διοίκησης και του προσωπικού.Ο υπουργός Υγείας έκανε αναφορά στην πληρότητα των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά το Νοσοκομείο Χίου έχει 100% κάλυψη.«Κανένας ειδικευόμενος δεν επιλέγει να πάει σε ένα κακό νοσοκομείο. Το γεγονός ότι έχουμε πλήρη κάλυψη, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ποιότητας του νοσοκομείου», ανέφερε.Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι εντός του Νοεμβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία θα επιτρέψει την προώθηση μέσω ΕΣΠΑ των κτηριακών παρεμβάσεων στην Παθολογική Κλινική, καθώς και της συνολικής αναβάθμισης της εικόνας του νοσοκομείου.Επιπλέον, αναφέρθηκε στον επικείμενο εμπλουτισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και ψυχιατρικός εξοπλισμός, εντάσσοντας τις κινήσεις αυτές στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για ένα πιο λειτουργικό και σύγχρονο νοσοκομείο.Ειδική μνεία έγινε στη στελέχωση του ΤΕΠ, με τοννα δηλώνει ότι ήδη υπηρετεί ένας γιατρός και σε δύο εβδομάδες αναμένεται δεύτερος, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσουν και επιπλέον προσλήψεις.Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεση του Υπουργείου να εντάξει το ΤΕΠ Χίου στα προγράμματα εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, όπως έχει ήδη γίνει σε Λάρισα και Νίκαια.«Το ΤΕΠ δεν είναι μόνο γιατροί και νοσηλευτές, είναι τεχνολογία, είναι εξοπλισμός, είναι δεδομένα που αναλύονται και προβλέπουν, για να μην φτάνουμε αργά στην κρίση», δήλωσε.Ο Υπουργός επεσήμανε ότι κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με όλους τους συλλόγους και εργαζομένους, διαβεβαιώνοντας πως: «Δεν υπήρξε κανένας που να αρνήθηκε τον διάλογο. Όλοι συμφωνούν ότι κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και ορισμένων ειδικοτήτων».Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις προσπάθειές τους και να δώσει συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι στηρίζει έμπρακτα κάθε τους βήμα.