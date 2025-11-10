Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα στο επίκεντρο διεθνών ενεργειακών σχεδιασμών - Πολύ σωστά αναπτύξαμε τις υποδομές σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών ενεργειακών σχεδιασμών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN αναφορικά με τις ελληνοαμερικανικές ενεργειακές συμφωνίες.Όπως ανέφερε, «είχαμε ‘παρέλαση’ Αμερικανών υπουργών, είχαμε 25 υπουργούς από άλλες χώρες, και, συγχρόνως, είδαμε να αναβιώνει το σχήμα 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών». Σύμφωνα με τον κ. Χατζηβασιλείου, «η Ελλάδα έχει σήμερα πλήρη ταύτιση με τα συμφέροντα των συμμάχων και των εταίρων στην περιοχή. Και, ταυτόχρονα, δημιουργεί μια νέα εθνική προοπτική για πλούτο και ανάπτυξη».Αναφερόμενος στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, σημείωσε ότι «η χώρα μας γίνεται διαμετακομιστικός ενεργειακός κόμβος προς τη Βόρεια Ευρώπη, ακόμη και μέχρι τη Βαλτική, με τον Κάθετο Διάδρομο», ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση πολύ σωστά ανέπτυξε τις υποδομές σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη για να δώσει υπόσταση σε αυτό το έργο».Ο κ. Χατζηβασιλείου εξήγησε ότι η Ελλάδα «έχει μειώσει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο από το 40% στο 15%», υπογραμμίζοντας ότι «η ασφαλής και ανταγωνιστική τιμή ενέργειας θα επιτευχθεί μέσω αμερικανικού LNG που θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη και θα διοχετεύεται στον Κάθετο Διάδρομο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «οι δυνατότητες αποθήκευσης θα επιτρέπουν να εξασφαλίζουμε πιο συμφέρουσες τιμές, κάτι που σταδιακά θα αποτυπωθεί στην πραγματική οικονομία».Σε αναφορά του στην Τουρκία, ο Σερραίος βουλευτής σημείωσε ότι «η Άγκυρα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι σοβαρός ενεργειακός πόλος και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ με στόχο τα F-35. Μόνο που για να πάρει τα F-35, θα πρέπει να ξεχάσει το ρωσικό αέριο και το ρωσικό πετρέλαιο. Δεν βλέπω ότι αυτό είναι εφικτό να συμβεί άμεσα».Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο έντασης στην περιοχή, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και φιλοξενεί κρίσιμες ενεργειακές υποδομές για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ», επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν θα ήθελε να τα βάλει με το ισχυρό δίχτυ προστασίας που σταδιακά απλώνεται γύρω από την περιοχή». Τέλος, υπογράμμισε ότι «ξεκινά νέα εποχή στο σχήμα 3+1, με σαφή στήριξη από το Ισραήλ στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ», ενώ «επανέρχεται στο τραπέζι και η συζήτηση για τη λογική του EastMed».