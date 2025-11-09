Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας
Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαρκούς στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδος - Κύπρου στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας

Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στην Κύπρο.

Κατά την παραμονή του στη Λευκωσία ο Έλληνας υπουργός θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του, Βασίλη Πάλμα και θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαρκούς στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδος - Κύπρου στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας.

