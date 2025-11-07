Χατζηβασιλείου: Ψήφος εμπιστοσύνης στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα - Φιλοξενούμε υποδομές κρίσιμες για την Ευρώπη

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι υπερασπίζεται σθεναρά τα δικαιώματά της, η συμφωνία για το Ιόνιο συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής.Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως «δεν υπήρχε περίπτωση να δραστηριοποιηθούν αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί σε περιοχές χωρίς δίχτυ προστασίας». Όπως υπογράμμισε, «το ότι η Ελλάδα θα φιλοξενεί ακόμα περισσότερες κρίσιμες υποδομές, όχι μόνο για την ίδια –μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή και ουσιαστικά για τη διψασμένη για ενέργεια ευρωπαϊκή αγορά– τότε αντιλαμβάνεστε ότι απλώνεται ένα ισχυρότερο δίχτυ ασφαλείας γύρω από τις υποδομές αυτές, άρα και γύρω από τη χώρα».Σε αναφορά του στους ενεργειακούς κολοσσούς που επενδύουν στην περιοχή, σημείωσε: «Αμερικανικοί κολοσσοί όπως η ExxonMobil ή η Chevron δεν εμπλέκονται σε περιοχές με θολό καθεστώς. Πηγαίνουν μόνο εκεί όπου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει ακολουθήσει πολύ σωστά τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου για να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της».Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε: «Αυτές οι μεγάλες εταιρείες αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει δίκαιες και στέρεες θέσεις. Πλέον εμείς γινόμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος στην περιοχή. Είναι μεγάλη υπόθεση να γίνεται η Ελλάδα κόμβος εισόδου του LNG που ουσιαστικά θα έρθει τα επόμενα χρόνια να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά».Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε επίσης στην εσωτερική πολιτική συζήτηση των τελευταίων εβδομάδων: «Μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, υπήρχαν πολιτικά κέντρα στην Ελλάδα που κατηγορούσαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δήθεν είναι αποκομμένη από τη διοίκηση Τραμπ, ότι δήθεν είναι απομονωμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής. Το ενεργειακό φόρουμ στο Ζάππειο αποδεικνύει ότι μόνο περιθωριοποιημένη δεν είναι η Ελλάδα. Το αντίθετο».