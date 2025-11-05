Φάμελλος: Πρόγραμμα εθελούσιας σε Αυγή και Κόκκινο - Η νίκη Μαμντάνι δημιουργεί υποχρεώσεις σε όλο τον προοδευτικό κόσμο

Βρισκόμαστε μπροστά σε μία οξεία κυβερνητική κρίση, εκτίμησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Πρέπει το προσωπικό και η λειτουργία των δύο μέσων να ενοποιηθεί, είπε για Αυγή και Κόκκινο