Γεωργιάδης: Με θεωρούν τοξικό, αλλά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τα περισσότερα από τα άρθρα του νομοσχεδίου μας

Ο υπουργός Υγείας απαντά στις επικρίσεις περί «τοξικότητας» και «εξυπηρέτησης συμφερόντων»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις ψήφους των κομμάτων στο τελευταίο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου, τονίζοντας ότι η πλειονότητα των διατάξεων έτυχε ευρείας διακομματικής αποδοχής, παρά τις σφοδρές αντιπαραθέσεις στη Βουλή.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται για το ύφος και τη στάση του στην πολιτική σκηνή, σημείωσε ότι πολλοί τον θεωρούν «τοξικό» και «συγκρουσιακό», ενώ δέχεται κατηγορίες πως «το ΕΣΥ καταρρέει» ή ότι «εξυπηρετεί συμφέροντα». Ωστόσο, όπως υποστήριξε, τα πραγματικά στοιχεία της ψηφοφορίας στη Βουλή αποδεικνύουν ότι μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας συγκέντρωσε διακομματική στήριξη.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Πολλοί με θεωρούν «τοξικό» πολιτικά, συγκρουσιακό κλπ στο Υπουργείο Υγείας με λένε «Υπουργό Έμπορο της Υγείας», ότι «Το ΕΣΥ καταρρέει», ότι «εξυπηρετώ συμφέροντα» κλπ

Χθες έβλεπα τις ψήφους ανά κόμμα στο τελευταίο Ερανιστικό μας Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Σας παραθέτω το σύνολο των ψήφων ανά άρθρο και ανά κόμμα και μετά αναλυτικότερα το τί ψήφισε ανά άρθρο του ΠΑΣΟΚ και ο Σύριζα.
Συμπέρασμα το μεγαλύτερο μέρος του Νομοσχεδίου μας είχα διακομματικη στήριξη. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν ψηφίσει αρκετά άρθρα αλλά Πασόκ και Σύριζα πραγματικά τα περισσότερα.

Αν ακούγατε την συζήτηση στην Βουλή θα νομίζατε ότι καταστρέφουμε τα πάντα αλλά μετά στην ψηφοφορία φυσικά δεν μπορούσαν να πουν όχι σε αυτονόητα πράγματα και αυτά που κάθε μέρα κάνουμε είναι κατά βάση αυτονόητα.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την θετική τους ψήφο και σας καλώ να μην δίνετε μεγάλη σημασία στις πολιτικές μας συγκρούσεις που καμμία φορά έχουν μεγάλη δόση αναγκαστικής διαφωνίας για τις ψήφους και τις εντυπώσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε στο Υπουργείο Υγείας να λύνουμε θέματα με τα μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση».

