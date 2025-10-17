Γεωργιάδης: Γκάφα του Τσίπρα το όνομα του βιβλίου, το «Ιθάκη» θυμίζει τις διακοπές του μετά το Μάτι με το Odyssey
Γεωργιάδης: Γκάφα του Τσίπρα το όνομα του βιβλίου, το «Ιθάκη» θυμίζει τις διακοπές του μετά το Μάτι με το Odyssey

«Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις», σχολίασε ο υπουργός Υγείας

Το σκάφος Odyssey, με το οποίο είχε κάνει διακοπές ο Αλέξης Τσίπρας λίγο μετά την τραγωδία στο Μάτι, θυμήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας με ελαφρά ειρωνεία τον τίτλο του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη».


Κάνοντας λόγο για «γκάφα» και αποδίδοντας στον Αλέξη Τσίπρα τον χαρακτηρισμό «φίλος μου», ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε στο Twitter ότι η επιλογή για το όνομα του βιβλίου «ανακαλεί υποχρεωτικά στη μνήμη μας, την μελανότερη και πλέον επώδυνη για τους Αριστερούς συντρόφους του, σελίδα της θητείας του…τις διακοπές αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, πάνω σε πολυτελές σκάφος».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε με νέα προτροπή προς τον «φίλο του», όπως γράφει για δεύτερη φορά, και συγγραφέα του βιβλίου να αλλάξει τον τίτλο, για να προλάβει τυχόν συνειρμούς. «Αλέξη φίλε μου προλαβαίνεις να το αλλάξεις», έγραψε, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του κ. Τσίπρα από εκείνες τις διακοπές.

Φωτογραφία:  Aris Oikonomou/ SOOC

