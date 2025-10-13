Μαρινάκης: Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι προορισμένο για καμία διαδήλωση, για καμία διαμαρτυρία

Νομίζω ότι αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός της πρότασης την οποία έκανα, η οποία σύντομα θα έρθει και προς ψήφιση στη Βουλή, να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον καθαρισμό, την ανάδειξη, τη φροντίδα, τη συντήρηση αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, το οποίο είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία του έθνους μας. Προφανώς και η διαφύλαξη της τάξης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ, ταυτόχρονα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, «θα αντιληφθούν τη σημασία τουλάχιστον να μπορούμε να ομονοούμε στα απολύτως προφανή: να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το μνημείο και κυρίως να διαφυλάξουμε τον πραγματικό του χαρακτήρα».----Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και αποστέλλονται, από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας.Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση αποστέλλονται:• 108.781 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση ασφάλισης, καθώς επίσης• 110.037 ειδοποιήσεις συνολικά για μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.Σκοπός είναι οι πολίτες να ενημερωθούν, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών.Με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα.Στην περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος τα πρόστιμα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, αναλόγως του τύπου του οχήματος. Το ύψος των προστίμων σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βάσει της κατηγορίας του οχήματος.-----Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Παράλληλα, επίκειται η θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που κατέθεσε η χώρα μας τον περασμένο Ιούλιο.Η πληρωμή αυτού του αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στα 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% του προγράμματος.Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνεται η σταθερά θετική πορεία της χώρας μας ως προς τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως καταγράφονται για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.Στους βασικούς δείκτες συμπεριλαμβάνονται οι εξής:• Αιτήματα Πληρωμής:Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες ως προς τα αιτήματα πληρωμής, έχοντας υποβάλει 6 αιτήματα.• Εκταμιεύσεις:Η Ελλάδα είναι στην 8η θέση μεταξύ των «27», ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων σε σχέση με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό.• Εκπλήρωση οροσήμων:Τα ορόσημα που έχει εκπληρώσει η Ελλάδα, με το 6ο αίτημα πληρωμής, φτάνουν στα 178, δηλαδή στο 47% του συνολικού αριθμού, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 40%.----Εκδόθηκαν τρεις νέες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σε συνέχεια των μέτρων στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025. Μέσω αυτών των αποφάσεων:• Οριοθετούνται, επισήμως, οι πληγείσες περιοχές, βάσει των πορισμάτων των επιτόπιων αυτοψιών που διενεργήθηκαν και• Καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια.Η στεγαστική συνδρομή παρέχεται εξ’ ολοκλήρου ως κρατική αρωγή με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά μέτρα ανά ιδιοκτησία. Αφορά στην ανακατασκευή, την επισκευή, την αποπεράτωση ή ακόμη και την αυτοστέγαση, δηλαδή την αγορά νέας κατοικίας, εφόσον η υφιστάμενη δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Η στεγαστική συνδρομή καλύπτεται 100%, χωρίς να απαιτείται δάνειο.- - - -Με στόχο να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή της χώρας δε θα μένει χωρίς τηλεοπτικό σήμα προκηρύχθηκε σχετικός ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά στην «προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης για τη διανομή τηλεοπτικού σήματος σε Λευκές Περιοχές, μέσω της τεχνολογίας της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής».Η υλοποίηση του έργου προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 54 Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την καθολική πρόσβαση των πολιτών στην τηλεοπτική ενημέρωση και ψυχαγωγία.