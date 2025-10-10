Στην Αθήνα τη Δευτέρα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με τον Γεραπετρίτη
Στις 3:45 μ.μ. η συνάντηση των δύο υπουργών, ενώ θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και ώρα 3:45 μ.μ. με τον υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ (Johann Wadephul), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 5:00 μ.μ., δηλώσεις των δύο υπουργών προς τον Τύπο.
