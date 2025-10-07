Χατζηβασιλείου: Η κυβέρνηση σταθερά στηρίζει το καλώδιο με την Κύπρο - Οι πατριώτες της φακής μιλούν από τον καναπέ τους

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddbw0mpiagxd)

«Οι αδελφικές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου υπερβαίνουν κάθε έργο. Μιλάμε για την ενότητα του Ελληνισμού και δεν χωρούν παιχνίδια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία τεχνητή διελκυστίνδα ανάμεσα στις δύο χώρες», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.Όπως τόνισε, «επειδή ακριβώς είμαστε αδέλφια, πρέπει να κάνουμε και καλούς λογαριασμούς». Υπενθύμισε τη ρήση pacta sunt servanda, επισημαίνοντας ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. «Το καλώδιο αυτό συζητείτο για χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν εκείνη που το έβαλε μπροστά, το προώθησε και πέτυχε, μαζί με τους Κύπριους αδελφούς μας, να το εντάξει στα εμβληματικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρηματοδότηση ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας που θα συμβάλει στην ασφάλεια και θα τερματίσει πρωτίστως την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενώ θα ενισχύσει συνολικά τον Ελληνισμό και τις περιφερειακές συνεργασίες. «Το έργο αυτό μας φέρνει και πιο κοντά στο Ισραήλ, καθώς αποτελεί κοινό εγχείρημα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ», σημείωσε.Αναφερόμενος στην πρόσφατη ένταση, εξήγησε ότι «τις τελευταίες ημέρες προέκυψαν από την Κύπρο αντιφατικά μηνύματα, κυρίως λόγω δηλώσεων για τη βιωσιμότητα του έργου». Όπως είπε, «ο ΑΔΜΗΕ, δηλαδή το ελληνικό κράτος, έχει ήδη καταβάλει 300 εκατομμύρια ευρώ και αναμένει από την Κύπρο την καταβολή της ετήσιας δόσης των 25 εκατομμυρίων». Προειδοποίησε δε ότι εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία, «ο ΑΔΜΗΕ θα μπορούσε να βρεθεί οικονομικά εκτεθειμένος, με ενδεχόμενες συνέπειες και για άλλα μεγάλα έργα, όπως οι διασυνδέσεις με την Κρήτη και τις Κυκλάδες».Ο πρώην ΥΦΥΠΕΞ διευκρίνισε πως «η Κύπρος δεν έχει λόγο να καθυστερεί», εκτιμώντας ότι το έργο θα προχωρήσει, καθώς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε χθες ξεκάθαρα. «Θα ήταν τουλάχιστον φαιδρό μια χώρα να αρνηθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ για ένα έργο που φέρνει φθηνότερη ενέργεια στους πολίτες της», ανέφερε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση, ο κ. Χατζηβασιλείου άσκησε δριμεία κριτική σε όσους, όπως είπε, «επιδίδονται σε μικροπολιτική και πατριδοκαπηλία». «Έχουμε λοιπόν τους “πατριώτες της φακής”, οι οποίοι από την ασφάλεια του καναπέ τους κατηγορούν την κυβέρνηση για δήθεν προδοσία ή “εθνική ταπείνωση”. Αυτοί που τα λένε αυτά, καλό θα κάνουν να δουν τον καθρέφτη τους πρώτα και μετά να μιλούν με πραγματικά γεγονότα», τόνισε.Κατέληξε επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί «μια πολιτική εθνικής ευθύνης, με συγκεκριμένη στρατηγική που φέρνει απτά αποτελέσματα».