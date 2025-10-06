Γιαννούλης για παραίτηση Τσίπρα: Θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ
«Κρατώ ως πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι» ανέφερε
Την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολίασε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο βουλευτής του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης.
«Είναι μια κίνηση, την ευθύνη της οποίας την έχει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Κρατώ ως πολύ σημαντικό το τελευταίο απόσπασμα ότι δεν πρόκειται να βρεθούμε αντίπαλοι σε αυτό που έχει οριοθετηθεί ως προοδευτική προσπάθεια για να αλλάξουν πολιτικές» ανέφερε ο κ. Γιαννούλης.
Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε για την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού πως «είναι το προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον ,αυτός είναι σαφές, παραιτούμενος και παραμένοντας στην πολιτική δίνει κι ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ». «Δεν λέω καλές ή κακές, αλλά σαφώς θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την απόφαση», σημείωσε. «Αυτό δεν σημαίνει προσχώρηση ή μη ακόμη σε ένα κόμμα που δεν έχει οριοθετήσει τα δεδομένα του» συνέχισε ο ίδιος.
Ως προς την προσωπική του στάση στο εξής, “μην περιμένετε τώρα εν θερμώ να ακούσετε μονολεκτικές απαντήσεις, γιατί υπάρχει και ένα στοιχείο αιφνιδιασμού” δήλωσε, καταλήγοντας πως “δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου ότι θα υπάρξουν εξελίξεις”.
