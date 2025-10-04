Τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου καταδικάζει η ΝΔ
Τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου καταδικάζει η ΝΔ

«Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων» αναφέρεται στην ανακοίνωση

Τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου καταδικάζει η ΝΔ
Την καταδίκη της εκφράζει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία για τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων.»


