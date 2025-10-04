Μαρινάκης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η μείωση των φόρων

«Η δουλειά της κυβέρνησης τα επόμενα 1,5 - 2 χρόνια είναι να καταφέρει να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, το αυξημένο κόστος ζωής» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος