Χατζηδάκης για την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ: Μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής
Χατζηδάκης για την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ: Μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής
«Η παράταξή μας έχει συνδεθεί με μια σειρά από εμβληματικές αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της Ελλάδας» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Από μια αφίσα εποχής στην οποία εικονίζεται ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής συνοδεύεται η ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για τα γενέθλια της ΝΔ.
Η ανάρτηση του Κ. Χατζηδάκη έχει ως εξής: «Σαν σήμερα, πριν από 51 χρόνια, ιδρύεται από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών, η Νέα Δημοκρατία! Η παράταξή μας, παρά τα όποια λάθη της, έχει συνδεθεί με μια σειρά από εμβληματικές αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της Ελλάδας: την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την προσήλωση στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, την υπεράσπιση της ελεύθερης οικονομίας, που είναι και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Πάντοτε με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια και με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης.
Σήμερα, με Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Και η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πολιτικό σκηνικό ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής. Καθημερινά επιχειρούμε να κάνουμε πράξη όλες τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, για να γίνει η Ελλάδα πιο σύγχρονη και πιο ισχυρή και η ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Αυτό επιτάσσει, άλλωστε, η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή: Να λέμε "όχι" στον λαϊκισμό και στην ακινησία και να προχωρούμε σε τολμηρές αλλαγές, δίχως να λογαριάζουμε το πολιτικό κόστος!», υπογραμμίζει κλείνοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Η ανάρτηση του Κ. Χατζηδάκη έχει ως εξής: «Σαν σήμερα, πριν από 51 χρόνια, ιδρύεται από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών, η Νέα Δημοκρατία! Η παράταξή μας, παρά τα όποια λάθη της, έχει συνδεθεί με μια σειρά από εμβληματικές αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία της Ελλάδας: την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την προσήλωση στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, την υπεράσπιση της ελεύθερης οικονομίας, που είναι και βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Πάντοτε με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια και με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης.
Σήμερα, με Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Και η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πολιτικό σκηνικό ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής. Καθημερινά επιχειρούμε να κάνουμε πράξη όλες τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, για να γίνει η Ελλάδα πιο σύγχρονη και πιο ισχυρή και η ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Αυτό επιτάσσει, άλλωστε, η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή: Να λέμε "όχι" στον λαϊκισμό και στην ακινησία και να προχωρούμε σε τολμηρές αλλαγές, δίχως να λογαριάζουμε το πολιτικό κόστος!», υπογραμμίζει κλείνοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα