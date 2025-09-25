Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα εγγυηθεί την ασφαλή πλεύση του στολίσκου προς τη Γάζα

Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών, η Αθήνα έχει ήδη ενημερώσει το Ισραήλ για την παρουσία Ελλήνων πολιτών στην αποστολή Global Sumud Flotilla, η οποία αποτελείται από περίπου 50 πολιτικά σκάφη