Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα εγγυηθεί την ασφαλή πλεύση του στολίσκου προς τη Γάζα
Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών, η Αθήνα έχει ήδη ενημερώσει το Ισραήλ για την παρουσία Ελλήνων πολιτών στην αποστολή Global Sumud Flotilla, η οποία αποτελείται από περίπου 50 πολιτικά σκάφη
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε σήμερα ότι η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων που βρίσκονται στα χωρικά της ύδατα και συμμετέχουν στον διεθνή στολίσκο προς τη Γάζα, προσθέτοντας ότι η Αθήνα έχει ήδη ενημερώσει το Ισραήλ για την παρουσία Ελλήνων πολιτών στο συγκεκριμένο εγχείρημα.
Η αποστολή Global Sumud Flotilla, η οποία αποτελείται από περίπου 50 πολιτικά σκάφη, επιδιώκει να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι δικηγόροι και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ.
«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός σκαφών στην περιοχή των υδάτων της Κρήτης και θα διασφαλίσουμε την ασφαλή πλεύση τους» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επιπλέον, είπε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ενημερώσει την ισραηλινή πλευρά για τη συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών και ότι η χώρα μας θα φροντίσει για την ομαλή πορεία των γεγονότων.
Η Ιταλία, από την άλλη πλευρά, απέστειλε πολεμικό πλοίο για να συνδράμει στον στολίσκο, έπειτα από επίθεση που δέχτηκαν τα σκάφη από 12 drones σε διεθνή ύδατα, 30 ναυτικά μίλια νοτίως της Γαύδου.
Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν προγραμματίζει αποστολή ναυτικών δυνάμεων, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά υπογράμμισε ότι το περιστατικό με τα drones θα εξεταστεί διεξοδικά.
Παρά την υποβάθμιση του περιστατικού, σύμφωνα με το Reuters, ο ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη επιφυλακή για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή.
