Με τον Γκουτέρες συναντήθηκε ο Χριστοδουλίδης στη Νέα Υόρκη - Το Κυπριακό στο επίκεντρο

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕείχε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,ο Πρόεδρος της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΌπως δήλωσε μετά τη συνάντηση, εντόςαναμένεται να πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση για το, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από το σημείο που σταμάτησαν στοΟ Κύπριος Πρόεδρος δέχθηκε τις ευχαριστίες του ΓΓ του ΟΗΕ για τον καθοριστικό ρόλο της Κύπρου στον ανθρωπιστικό διάδρομο «» για τη Γάζα. Μέχρι στιγμής έχουν αποσταλεί, με τοννα ζητά τη συνέχιση και εντατικοποίηση της αποστολής, καθώς υπάρχουν δυσκολίες σεκαιΣυζητήθηκε επίσης η ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο Α., όπως σημείωσε ο Πρόεδρος, αναγνώρισε τη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης και συμφωνήθηκε η προώθηση της συνεργασίας ΕΕ – ΟΗΕ μέσα από την κυπριακή προεδρία.Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το Κυπριακό. Ο Ν.τόνισε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ, παραμένει δεσμευμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, παρά τις διεθνείς κρίσεις. Όπως ανέφερε, η επόμενη ουσιαστική συνάντηση αναμένεται μετά τις «» στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία τον Νοέμβριο.ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την τοποθέτηση νέου επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (), στενού του συνεργάτη, ο οποίος θα συμβάλει τόσο στην αποστολή της δύναμης όσο και στη συνολική προσπάθεια επανέναρξης διαλόγου.Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέφυγε να σχολιάσει τις επικριτικές δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτησημειώνοντας ότι οι όποιες ακραίες τοποθετήσεις εντάσσονται στην προεκλογική εκστρατεία στα κατεχόμενα. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι οι απαντήσεις για τη μορφή λύσης του Κυπριακού δόθηκαν από τρίτους, όπως ο ΓΓ του ΟΗΕ και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης, ξεκαθαρίζοντας πως η λύση δεν μπορεί να ξεφεύγει του συμφωνημένου πλαισίου.Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Διαπραγματευτήςη Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕκαι ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου