Με τον Γκουτέρες συναντήθηκε ο Χριστοδουλίδης στη Νέα Υόρκη - Το Κυπριακό στο επίκεντρο
Το Νοέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό - Ευχαριστίες Γκουτέρες στο Χριστουδουλίδη για τον ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια»
Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
Pleased to meet @antonioguterres. Reaffirmed our commitment to a comprehensive 🇨🇾 settlement in line with UNSCRs & thanked him for his steadfast support. Discussed also advancing Cyprus’s role as part of the solution in promoting stability & cooperation in Eastern Mediterranean pic.twitter.com/97y892u1y8— NikosChristodoulides (@Christodulides) September 25, 2025
