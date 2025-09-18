Φλωρίδης σε Γιαννούλη: «Έχετε λατρεία προς δολοφόνους και εγκληματίες» - Σύγκρουση στη Βουλή για νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Κόντρα του υπουργού Δικαιοσύνης με τον Χρήστο Γιαννούλη και τον Δημήτρη Μάντζο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την πρόσβαση κατηγορουμένων στα στοιχεία δικογραφίας που τους αφορά - Βελτιώνουμε διάταξη που ψηφίστηκε το 2014 και εφαρμόστηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο υπουργός