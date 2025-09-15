Χατζηβασιλείου: Η κυβέρνηση έλυσε το γόρδιο δεσμό στο Σινά - Το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται σε πρωτεύουσα θέση

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών κατάφεραν να λύσουν το γόρδιο δεσμό των διενέξεων που κρατούσαν επί πολλά χρόνια στη Μονή Σινά και πρέπει να τους πιστωθεί η εξαιρετική δουλειά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας.Με αφορμή την επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Τούρκο Πρόεδρο, προειδοποίησε για την επιχειρούμενη εργαλειοποίηση Ορθόδοξων πνευματικών ηγετών από την Άγκυρα: «Η Τουρκία επιχειρεί να εμφανιστεί ως σημαντικός παράγοντας του διαθρησκειακού διαλόγου, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθεί να κοντύνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων συνέπεσε με το ταξίδι του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται σε πρωτεύουσα θέση και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει», ανέφερε.Ο κ. Χατζηβασιλείου απέδωσε σε γεωπολιτικό εκνευρισμό της Τουρκίας την έκδοση NAVTEX για το Πίρι Ρέις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξέδωσε άμεσα αντι-NAVTEX: «Η Άγκυρα εκνευρίζεται με την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού και την έλευση της Chevron. Βλέπει ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε αξιόπιστο γεωπολιτικό πόλο που μπορεί να παράσχει ενεργειακή ασφάλεια». Επιπλέον, ανέφερε ότι ο γεωπολιτικός εκνευρισμός πηγάζει και από τη διπλωματική δραστηριότητα της Ελλάδας στη Λιβύη.Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην επίσημη επιστολή που κατέθεσε η Ελλάδα στον ΟΗΕ, ως απάντηση στη λιβυκή επιστολή του Μαΐου, λέγοντας: «Η επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών αποδομεί πλήρως τα λιβυκά επιχειρήματα. Η ελληνική πλευρά υπενθυμίζει ότι τα νησιά έχουν θαλάσσιες ζώνες κατά το Άρθρο 121 της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας. Δεν μπορεί η Λιβύη με την Τουρκία να αγνοούν την ύπαρξη ελληνικών νησιών στην περιοχή». Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα καθιστά σαφές ότι η μόνη βάση επίλυσης διαφορών είναι το Διεθνές Δίκαιο, ενώ «το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι απολύτως ανυπόστατο».