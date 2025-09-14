Δένδιας: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
Νίκος Δένδιας

Δένδιας: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Δένδιας: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
«Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό» αναφέρει με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ o υπουργός Εθνικής Aμυνας Νίκος Δένδιας.

«Κατάφερε», υπογραμμίζει, «να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας».

Η ανάρτηση του κ. Δένδια καταλήγει με αναφορά στον Γ. Σεφέρη: «… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε».

