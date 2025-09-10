Ο Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Τασούλα για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Πιερρακάκης Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Τασούλα για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης

«Ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στους πολίτες», σημειώνει ο υπουργός Οικονομικών

Ο Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Τασούλα για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

«Ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Είχα την τιμή να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης για το...

Posted by Kyriakos Pierrakakis on Wednesday, September 10, 2025

Ειδήσεις σήμερα:

«Δεχόμαστε επίθεση» λέει η Πολωνία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της χώρας

Το iPhone 17 «αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

Το ξέσπασμα της Ελένης Βουλγαράκη με βίντεο στο TikTok για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης