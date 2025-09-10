Ο Πιερρακάκης ενημέρωσε τον Τασούλα για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης
«Ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στους πολίτες», σημειώνει ο υπουργός Οικονομικών
Για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.
«Ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.
Είχα την τιμή να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εξειδίκευση της φορολογικής μεταρρύθμισης για το...Posted by Kyriakos Pierrakakis on Wednesday, September 10, 2025
