ΠΑΣΟΚ για ομιλία Τσίπρα: Έκανε «copy paste» από δελτίο τύπου που βγάλαμε στις 26 Αυγούστου
Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding αντιγράφει τα δελτία μας αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη
Για αντιγραφές από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα η Xαριλάου Τρικούπη.
Όπως επισημαίνουν στελέχη του κινήματος σχολιάζοντας την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός για την αγοραστική δύναμη των μισθών, είναι «copy paste» από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου.
Ειδικότερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν για την ομιλία Τσίπρα:
«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου».
