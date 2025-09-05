ΠΑΣΟΚ για ομιλία Τσίπρα: Έκανε «copy paste» από δελτίο τύπου που βγάλαμε στις 26 Αυγούστου
ΠΑΣΟΚ για ομιλία Τσίπρα: Έκανε «copy paste» από δελτίο τύπου που βγάλαμε στις 26 Αυγούστου

Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding αντιγράφει τα δελτία μας αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη

ΠΑΣΟΚ για ομιλία Τσίπρα: Έκανε «copy paste» από δελτίο τύπου που βγάλαμε στις 26 Αυγούστου
Για αντιγραφές από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα η Xαριλάου Τρικούπη. 

Όπως επισημαίνουν στελέχη του κινήματος σχολιάζοντας την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός για την αγοραστική δύναμη των μισθών, είναι «copy paste» από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου.

Ειδικότερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν για την ομιλία Τσίπρα: 

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου».

