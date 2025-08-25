Χατζηβασιλείου : Η Ελλάδα έχει διατρανώσει με κάθε τρόπο ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο

Κλείσιμο

«Η Ελλάδα έχει αποσαφηνίσει και διατρανώσει με κάθε τρόπο ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας.Ο κ. Χατζηβασιλείου, για τις κινήσεις επαναπροσέγγισης της Άγκυρας με τον Χαλίφα Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη, επεσήμανε πως «η Τουρκία προσπαθεί να βρει ευκαιρίες ούτως ώστε να δώσει υπόσταση στο αίολο αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας», προσεγγίζοντας ακόμα και εκείνους με τους οποίους είχε συγκρουστεί στο παρελθόν.Υπενθύμισε ότι η ελληνική απάντηση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο ήταν η νόμιμη συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο, η οποία «διεμβολίζει το παράνομο μνημόνιο», καθώς και η σημαντική στρατηγική συνεργασία Αθήνας–Καΐρου. «Μέσα από μία νόμιμη συμφωνία με την Αίγυπτο, την οποία υπηρετεί ενθέρμως και το Κάιρο, δώσαμε ξεκάθαρη απάντηση», δήλωσε, ενώ υπενθύμισε ότι και η ίδια η Λιβύη, στην περίοδο που η κυβέρνηση της Τρίπολης σχεδίασε τα δικά της θαλάσσια οικόπεδα, είχε σεβαστεί την αρχή της μέσης γραμμής.Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό θαλάσσιων τεμαχίων νότια της Κρήτης από την Ελλάδα, «σεβόμενη την αρχή της μέσης γραμμής με τη Λιβύη, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης». Τόνισε δε ότι στην περιοχή «υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από παγκόσμιους ενεργειακούς κολοσσούς», κυρίως αμερικανικούς, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής στρατηγικής. «Αν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα ή το παραμικρό γκρίζο σημείο, δεν θα ερχόταν κανένας ενεργειακός κολοσσός», επισήμανε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας–Αιγύπτου, ο Βουλευτής της ΝΔ ανέδειξε τη στρατηγική τους σημασία: «Έχουμε οικοδομήσει μία βαθιά στρατηγική σχέση, η οποία εδράζεται σε πολλούς παράγοντες», είπε, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία για το μεταναστευτικό αλλά και στη «σοφή απόφαση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να σχεδιάσει την ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο». Η διασύνδεση αυτή, τόνισε, συνδέει - μέσω Ελλάδας - την Ευρώπη με την Αφρική. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση χωρών της περιοχής: «Κάθε ευρωπαϊκός πόρος προς την Τρίπολη διέρχεται μέσω Ελλάδας».Τέλος, ο κ. Χατζηβασιλείου ερωτήθηκε και για τη στάση της χώρας μας στο θέμα της Ουκρανίας. «Για την Ελλάδα το Διεθνές Δίκαιο είναι ο μόνος και ο ισχυρότερος οδηγός μας. Είμαστε ένας πυλώνας σταθερότητας, ένας πυλώνας δικαίου που πάντοτε σέβεται αυτή την πραγματικότητα», ανέφερε, απαντώντας σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη της Ελλάδας προς το Κίεβο.Όπως είπε, «δεν θέλουμε το Διεθνές Δίκαιο να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε λογική συναλλαγής και για μας πρώτη προτεραιότητα είναι το απαραβίαστο των συνόρων κάθε κυρίαρχης ευρωπαϊκής χώρας». Καταλήγοντας ξεκαθάρισε πως «ειδικά εμείς, που έχουμε το τραύμα με την κυπριακή τραγωδία και την τουρκική εισβολή και κατοχή από το ’74, δεν μπορούμε να ακολουθούμε πολιτική με δύο μέτρα και δύο σταθμά».