Το ΠΑΣΟΚ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ - Οι προτάσεις για φορολογία και εργασιακά

Η σύσταση υπουργείου Made in Greece, η angel visa για όσους θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας, η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας -«ώστε οι μισθωτοί να λαμβάνουν πραγματικές αυξήσεις και όχι μόνο ονομαστικές»- είναι κάποιες από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στον προγραμματικό οικονομικό «χάρτη» τουΤο αρμόδιο επιτελείο συνεχίζει την κατάρτιση του οικονομικού προγράμματος εν΄ όψει της ΔΕΘ- στελέχη του κάνουν συναντήσεις με κορυφαίους του οικονομικού πεδίου, όπως ηπου είχε προ ημερών αναλυτική συζήτηση με τον κ.στην Τράπεζα της Ελλάδος.Σήμερα εν τω μεταξύ στις 13.30 το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά στην οικονομία και την ανάπτυξη. Κεντρικός στόχος της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι – σύμφωνα με συνεργάτες του- να παρουσιάσει σε αδρές γραμμές το σχέδιο δίκαιης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. «Η πατρίδα μας βρίσκεται σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: Ή θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να διορθώνουμε το παρελθόν, ή θα τολμήσουμε να χτίσουμε το μέλλον.Αλλιώς, κινδυνεύουμε να βρεθούμε, ως χώρα, με αποδυναμωμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος» είναι κατά πληροφορίες ο πυρήνας του αφηγήματος στον οποίο θα αναφερθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης θα προσδιορίσει την παραγωγική ανασυγκρότηση ως εθνικό στόχο και θα προαναγγείλει τη σύσταση υπουργείου Made in Greece, το οποίο θα συγκεντρώσει τις διάσπαρτες διοικητικές δομές για την παραγωγή, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Ένα υπουργείο -πρότυπο που θα λειτουργεί ως one stop shop, με διαφάνεια, με απλές και γρήγορες διαδικασίες. Μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είναι:-Το μη Μισθολογικό Κόστος να μειωθεί σταδιακά στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.-Η Νέα Δημοκρατία –λένε- επένδυσε στην Golden Visa. Ε»μείς αντιπροτείνουμε: δώστε χώρο στην angel visa. Δηλαδή, για να πάρει κάποιος visa να πρέπει να επενδύσει στην έρευνα, στην καινοτομία, σε μια start-up, να επενδύσει σε μια νεοφυή μικρομεσαία επιχείρηση».-Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι μισθωτοί να λαμβάνουν πραγματικές αυξήσεις και όχι μόνο ονομαστικές.-Παρεμβάσεις στα φορολογικά κλιμάκια ώστε να αρθούν αδικίες που επιβαρύνουν τα εισοδήματα από τη μισθωτή εργασία.-Τέλος, «οφείλουμε να αναμορφώσουμε τη σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο η πλειονότητα των πολιτών να επιβαρύνεται με τον δυσβάσταχτο «φόρο πληθωρισμού» λόγω του υψηλού ΦΠΑ».-Επανενεργοποίηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων-Κατώτατος μισθός: επιστροφή στην κοινωνική διαπραγμάτευσηΣτο τραπέζι του δημόσιου διάλογου θέτουν τη μετεξέλιξη της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε έναν ενιαίο, ανεξάρτητο αναπτυξιακό θεσμό, με χαρακτηριστικά Ταμείου Εθνικού Πλούτου. Ο νέος αυτός φορέας σύμφωνα με στελέχη του πράσινου οικονομικού επιτελείου: