Μητσοτάκης: Η ΑΙ αλλάζει ριζικά τις κοινωνικές σχέσεις - Τι είπε για την ψυχική υγεία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη βαρόνη Beeban Kidron, μέλος της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «The Lyceum Project 2025 – Children in the age of AI». Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά και την ανάγκη διαμόρφωσης κανόνων για την προστασία τους στον ψηφιακό κόσμο.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια νέα εποχή, επισημαίνοντας πως «οι άνθρωποι δεν έχουμε το μονοπώλιο της νοημοσύνης» και ότι «δεν πρόκειται απλώς για τεχνολογική εξέλιξη, αλλά για μια ριζική μεταβολή των κοινωνικών σχέσεων».Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ψηφιακή συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά: «Στον ψηφιακό κόσμο δεν φερόμαστε στα παιδιά σαν παιδιά αλλά σαν ενήλικες», είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε: «Είναι κοινή διαπίστωση ότι κάτι συμβαίνει με την ψυχική τους υγεία. Οι γονείς πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης. Οι εταιρείες διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που κρατά τα παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες».Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το «Kids Wallet», ένα ψηφιακό εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας, και επισήμανε πως στην Ελλάδα «μιλήσαμε ανοιχτά στους γονείς και εξηγήσαμε πολλά».Τέλος, εξέφρασε τη βούληση της χώρας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της παιδικής ηλικίας στον ψηφιακό κόσμο.