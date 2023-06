Λούλης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κουρασμένο κόμμα - Ο Τσίπρας να φτιάξει τη δική του κεντροαριστερά

Κλείσιμο

Την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κουρασμένο κόμμα και ότι οθα πρέπει να φτιάξει μετά τις εκλογές τη δική του κεντροαριστερά εξέφρασε σήμερα ο επικοινωνιολόγοςμιλώντας στο «Πρώτο Πρόγραμμα» και στον δημοσιογράφο Θάνο Σιαφάκα.Ο κ. Λούλης εκτίμησε ότι οι συσχετισμοί που διαμορφώθηκαν στιςδεν μπορούν πλέον να αλλάξουν για τον ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε ότι το άνοιγμα στην κεντροαριστερά μπορεί να το κάνει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας καθώς σε αυτόν τον χώρο όπως είπε βασιλεύει αυτή τη στιγμή η... μετριότητα!Υποστήριξε επίσης ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η λεγόμενη αριστερή πτέρυγα του κόμματος η οποία αν καταφέρει να σφραγίσει τις μετεκλογικές εξελίξεις η συρρίκνωση του κόμματος θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στο άμεσο μέλλον. Αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του στιςπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.Παράλληλα εξέφρασε αμφιβολίες για τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να υπερκεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ και να βρεθεί ξανά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς όπως σαφέστατα ανέφερε οδεν είναι αυτή η ηγετικη προσωπικότητα που χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ.Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Λούλης υποστήριξε ότι μετά τις εκλογές και αφού “απορροφήσουν” τα αποτελέσματα, ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να δορμολογήσει έναν ανοιχτό ΣΥΡΙΖΑ που θα θυμίζει κεντροαριστερό κόμμα. «Δεν είναι μόνο κουρασμένο (σ.σ. κόμμα) πια, αλλά και αυτή η έννοια, αριστερά, είμαστε η αριστερά, είμαστε η αριστερά είναι κάτι συμπνυκνωτικό. Η Νέα Δημοκρατία λέει, είμαστε η δεξιά;»«Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να αρχίσει να συνέρχεται και εκείνο το οποίο είναι βέβαιον πλέον είναι ότιΠρέπει να γίνει ένα κόμμα σαφώς πιο πολυσυλλεκτικό στην προσέγγισή του. Ένα διάστημα μπορούσε να το κάνει, ήταν ιδιάζουσες συνθήκες. Τώρα αυτό σημαίνει κατήφορο και πλέον να μην μπορεί να μετακινηθεί από τον κατήφορο αυτό» υποστήριξε ο κ. Λούλης.Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναβρεθεί στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Λούλης απάντησε πως για συμβεί αυτό, είναι δεδομένες οι συγκυρίες που απαιτούνται γι’ αυτό είναι δεδομένες και πρώτα από όλα«Αυτή τη στιγμή δεν το διαθέτει το ΠΑΣΟΚ. Τον έχω αποκαλέσει the new kid in town. Πράγματι βγήκε γιατί ήταν ό,τι πιο φρέσκο, δεν θέλανε και οι οπαδοί του κόμματος αυτού και τα μέλη του να βγάλουν κάποιον ήδη δοκιμασμένο.. Από την άλλη πλευρά πολλά εξαρτώνται και από το τι θα συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ» είπε καταλήγοντας ο κ. Λούλης.Ο κ. Λούλης ρωτήθηκε και για το πρόσφατο άρθρο του, στο οποίο ανέφερε πως ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ περιβαλλόταν από ασημαντότητες και επέμεινε στον χαρακτηρισμό του.«Μη νομίζετε ότι από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος θα δίσταζα να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ασημαντότητες, αλλά τουλάχιστον εκεί είναι μια κάπως συγκροτημένη κατάσταση. Επιβίωσε μιας μεγάλης δυσκολίας, που ήταν το θέμα των Τεμπών και όχι τόσο διότι καθησύχασε την κοινή γνώμη ότι άλλα τέτοια ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν ή προχειρότητες, αλλά το γεγονός είναι ότι εν πάση περιπτώσει, σε σύγκριση με τον ανταγωνιστή του, ό, τι κακό και να του τύχει, είναι μικρότερο το κακό το οποίο φέρνει αυτός μαζί του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται στον βυθό» προσέθεσε.Επεσήμανε επίσης ότιχωρίς, κατά την άποψή του, «να έχει σπουδαία εικόνα ως κυβέρνηση» και υποστήριξε πως αποτελεί και ένα δείγμα των μεγαλύτερων προβλημάτων στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.«Αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι μία ανισορροπία του πολιτικού συστήματος» υπογράμμισε.