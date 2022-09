Σύντομη συνάντηση Δένδια με Στόλτενμπεργκ στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ

Στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, είχα σύντομη συνάντηση με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο & την Ουκρανία - On the margins of #UNGA, Ι had a brief meeting with @NATO SecGen @jensstoltenberg. Focus on developments in Eastern Mediterranean & Ukraine. pic.twitter.com/CmfaSsqLSS