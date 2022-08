Δένδιας: Σύντομο τετ-α-τετ με την Αναλένα Μπέρμποκ στην Πράγα

Σύντομη συζήτηση με την ομόλογό μου της Γερμανίας, Annalena Baerbock, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των ΥΠΕΞ της ΕΕ "Gymnich" στην Πράγα - Ι had a brief discussion with #Germany counterpart @ABaerbock, on the margins of today’s #EU FMs informal meeting #Gymnich in #Prague. pic.twitter.com/ONV9fIsfNt