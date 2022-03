Νίκος Δένδιας: Φιλοδοξούμε η σχέση Ελλάδας - Ινδίας να γίνει στρατηγική

I met with #India EAM @DrSJaishankar



On the agenda:

🔹advancing the multifaceted & thriving 🇬🇷-🇮🇳 cooperation both at the bilat. & multilat. level

🔹shared commitment to Int’l Law, incl. Law of the Sea

🔹developments in #Ukraine, #EasternMediterranean & #IndoPacific pic.twitter.com/CmJEdUqJFo