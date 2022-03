Τσίπρας για ενέργεια: «Επιδοτήσεις με αλώβητο το μηχανισμό αισχροκέρδειας, είναι επιδότηση της αισχροκέρδειας»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την πεποίθησή του πως οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν την εκπόνηση ενός«out of the box» για την αντιμετώπιση τηςκαι την εκτίμησή του ότι η κυβέρνηση «εδώ και πάρα πολλούς μήνες αφήνει ανεξέλεγκτο ένανα διαμορφώνει τις τιμές με τρομακτικό κέρδος» καθώς και ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν ακόμα φανεί στην ακρίβεια υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους τηςκαθώς και με εκπροσώπους συνδέσμων Βιομηχανιών στα γραφεία του κόμματος.Ο κ.χαρακτήρισεαυτό που συμβαίνει με την «τρομακτική αύξηση του ενεργειακού κόστους», τονίζοντας πως «αυτό πρέπει να σταματήσει». Υπογράμμισε ότι αν και «η ενεργειακή κρίση έχει μία διεθνή διάσταση, εδώ και πάρα πολλούς μήνες στην Ελλάδα αφήνεται τελείως ανεξέλεγκτο στην πραγματικότητα ένα ενεργειακό καρτέλ να διαμορφώνει τις τιμές με ένα τρομακτικό κέρδος», κάνοντας λόγο για ζημία προς την κοινωνία, την οικονομία και εν τέλει και την βιομηχανία.«Αυτό πρέπει να σταματήσει. Το να επιδοτείς εκ των υστέρων τα νοικοκυριά αφήνοντας αλώβητο το μηχανισμό αισχροκέρδειας, στην πραγματικότητα είναι σαν να επιδοτείς την ίδια την αισχροκέρδεια» σημείωσε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας «τεράστιο το περιθώριο κέρδους» όταν το κόστος παραγωγής να είναικαι αυτό της πώλησηςΚατήγγειλε μάλιστα πως μεταξύ των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών «η ΔΕΗ κατέχει τη μερίδα του λέοντος σε αυτή τη διαδικασία».Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του πως «αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα θα είναι κάτι σφοδρότερο από αυτό που αντιμετωπίζουμε», καθώς όπως είπε «οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία ακόμα δεν έχουν φανεί στην πραγματική οικονομία» και ότι «ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε και έκτακτες καταστάσεις έλλειψης προϊόντων πρώτων υλών».Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.τόνισε πως «είναι αναγκαίο να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, ακολουθώντας και αυτό που έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», οι οποίες όπως τόνισε πρέπει να συμπεριλαμβάνουν «πλαφόν στο κέρδος στη χονδρική αλλά και στη λιανική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις». Τόνισε δε, πως το έκτακτο αυτό σχέδιο πρέπει να είναι «out of the box γιατί είμαστε σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης» και να βασίζεται «στην ουσιαστική παρέμβαση του κράτους, τους ουσιαστικούς ελέγχους και τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας», με εργαλεία όπως «την ενίσχυση της προθεσμιακής αγοράς, την υποχρεωτικότητα διμερών συμβολαίων, και αν χρειαστεί για κάποιο διάστημα και την αναστολή του χρηματιστηρίου (ενέργειας) για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε τις τιμές».Τέλος, ο κ.άφησε αιχμές κατά των χειρισμών της κυβέρνησης για την αυτορρύθμιση της αγοράς, σημειώνοντας πως «εμείς έχουμε μία διαφορετική αντίληψη για το ρόλο της αγοράς και το ρόλο της κρατικής παρέμβασης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, που δεν είναι εύκολο να αυτορρυθμιστεί η αγορά», σημειώνοντας πως «εκεί κατά την άποψή μας είναι ο ρόλος της Πολιτείας και του Κράτους να μπορέσει να παρέμβει για να διαμορφώσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα συνθήκες ομαλοποίησης αυτών των έκτακτων καταστάσεων» για να καταλήξει πως «η στήριξη της βιομηχανίας, όπως και των νοικοκυριών, είναι απαραίτητη».Από την πλευρά του οατήγγειλε πως «βρεθήκαμε αθωράκιστοι στην κρίση», σημειώνοντας πως «οι τιμές στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη φαίνεται ότι οι αυξήσεις στην χονδρεμπορική αγορά τώρα περνούν στη λιανική».Τόνισε δε πως «αυτό σημαίνει ότι η ελληνική βιομηχανίας από τον Οκτώβριο είχε υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της».Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής από τηνο κ.τόνισε πως λύνουν μόνο μερικώς το πρόβλημα, εξηγώντας πως «το βασικό ζήτημα είναι να γίνουν άμεσα οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας».«Βρεθήκαμε αθωράκιστοι στην κρίση, έχοντας αδυναμία να προαγοράσουμε ή να κάνουμε διμερή συμβόλαια ώστε να αντισταθμίσουμε τον κίνδυνο από την εκτόξευση των τιμών» πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ και τόνισε ότι η ενεργειακή κρίση μεγέθυνε ήδη υπαρκτά προβλήματα στο σχεδιασμό και την λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς.