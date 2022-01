Κύπρος: Rapid test καθημερινά για πέντε μέρες για τoυς μαθητές που αποτελούν στενές επαφές κρουσμάτων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την ένταξη του μέτρου «test to stay» για τους μαθητές και τις μαθήτριες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Μ. Χατζηπαντέλα.Όπως ανακοίνωσε ο κος Χατζηπαντέλα, το υπουργικό συμβούλιο, μετά τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε:Από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2022, την ένταξη του μέτρου «test to stay» στη Δημοτική και Μέση εκπαίδευση, με στόχο τα σχολεία να παραμείνουν σε λειτουργία και να εντοπίζονται έγκαιρα τα θετικά περιστατικά κορωνοϊού.ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού, θα υποβάλλονται καθημερινά σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test ή self test) για περίοδο 5 ημερών. Αυτή η απόφαση αφορά μόνο στους μαθητές/μαθήτριες.Από τις 13 Ιανουαρίου 2022, την άρση της απαγόρευσης για επισκέψεις σε γηροκομεία και κλειστές δομές, με την είσοδο στους εν λόγω χώρους να επιτρέπεται μόνο σε άτομα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 7 μηνών, ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης και δή έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση, με δεδομένο ότι προσκομίζουν αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) της ίδιας ημέρας.Από τις 14 Ιανουαρίου και ώρα 5:00 π.μ., όπως γίνεται αποδεκτή για σκοπούς ταξιδιού προς την Κυπριακή Δημοκρατία είτε εργαστηριακή εξέταση PCR ισχύος 72 ωρών, είτε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test ισχύος 24 ωρών. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση θετικών περιστατικών, θα πρέπεις για να ταξιδέψουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία.Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, όλοι οι επιβάτες άνω των 12 ετών θα πρέπει να διενεργούν εργαστηριακή εξέταση PCR κατά την άφιξη στους αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την πάροδο 72 ωρών από την άφιξη τους, εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test), με εξαίρεση όσους έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου.Την παράταση όλων των υφιστάμενων μέτρων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ