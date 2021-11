Υπογραφή μνημονίου κατανόησης στη συνάντηση Δένδια με την υπουργό Εξωτερικών της Γκάνα, έμφαση στο Διεθνές Δίκαιο

Υπέγραψα με την ομόλογό μου της Γκάνας @AyorkorBotchwey Μνημόνιο Κατανόησης για Διμερείς Διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπ.Εξωτερικών 🇬🇷 & 🇬🇭 - I signed with #Ghana counterpart @AyorkorBotchwey #MoU on Bilateral Consultations between @GreeceMFA & @GhanaMFA. pic.twitter.com/yvmIe6tfd6