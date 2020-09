Κύκλος Ιδεών: Οικονομία, Ταμείο Ανάκαμψης και Ιστορία «Μετά; την Πανδημία»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αφιερωμένη, τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που προτάσσει η πανδημία του κορωνοϊού ήταν η πρώτη ημέρα του ψηφιακού συνεδρίου με θέμα:Με εκατοντάδες θεατέςτο ενδιαφέρον των πολιτών κέντρισε, μεταξύ άλλων, η συνεδρία για «τιςτου εκσυγχρονισμού του κράτους και της ανάκαμψης της οικονομίας», καταγράφοντας ευρωπαϊκές προτεραιότητες, αλλά και» αντιμετώπισης της πανδημίας τόνισε από πλευράς του ο, πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καιΟ ίδιος μάλιστα δήλωσε πως «δεν αποκλείω η πανδημία να αποτελέσει το λόγο που θα εφαρμοστεί η κατεπείγουσα διαδικασία και εκεί οι αποφάσεις βγαίνουν στη», όπως στις περιπτώσεις κατηγορουμένων ή απαγωγών παιδιών.Ως παρήγορο αποτίμησε το γεγονός ότι «παραπάνω από τις μισές κρατικές ενισχύσεις είναι γερμανικές» ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και, προβλέποντας παράλληλα πως «Απαντώντας αναφορικά με τις, στην ελληνική δομή αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. «Έχουμε μια λογική ότι επί της ουσίας του πράγματος περισσότερο του 50% (σ.σ. του Ταμείου Ανάπτυξης) θα είναι πράσινα και ενεργειακά» τόνισε ο Υπουργός, εξηγώνταςγια την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών αυτών πόρων, ξεκινώντας από τις πέντε οργανωτικές επιτροπές, σε δεύτερο επίπεδο την εκτελεστική επιτροπή με επικεφαλής τον κ. Σκυλακάκη και τέλος τη λήψη αποφάσεων«Χρειαζόμαστε επειγόντως» συνέστησε η, προειδοποιώντας πως «βρισκόμαστε προ του φαινομένου να κάνουμε δυο φορές την ίδια δίκη». Η κ. Σαρπ έθεσε θέμα καθυστερήσεων στις δικονομικές διαδικασίες και αιτήθηκε να ενισχυθούν τα τεχνολογικά μέσα στιςΑπό πλευράς του, ο Ιωάννης Σαρμάς,εξήγησε πως «θα ήταν καθαρή κοροϊδία των ενωσιακών να δίνουν στην Ελλάδα 19δις ευρώ, ενώ ξέρουν, αν δεν ρίξουν νερό στο κρασί τους», καταλήγοντας πως σε συνθήκες πανδημίας «δεν είναι δυνατόν να απαιτούν με αυστηρότητα να τηρηθεί το ενωσιακό δίκαιο».Παρά το, υπάρχουν διαδικασίες, ωστόσο, που απαιτούν συγκεκριμένους χρόνους, μέσα στους οποίους πληρούνται, υπενθύμισε ο Κώστας Μενουδάκος, Επίτιμος, Πρόεδρος ΑΠΔΠΧ, φέροντας ως παράδειγμα τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης.Keynote speaker: Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της ΕλλάδοςΚύκλος ΙV: Υπάρχει μακροπρόθεσμο και βιώσιμο δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο ; - Τι θα γίνει μετά το τέλος της «πανδημικής» χαλάρωσης;Συντονίζει: Νίκος Φιλιππίδης, ΔημοσιογράφοςΓιώργος Ζανιάς, Πρόεδρος του ΔΣ, Eurobank AE, πρώην Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής ΟΠΑΓιώργος Προκοπάκης, Σύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΑπόστολος Ταμβακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, EOS Capital PartnersΔημήτρης Τσομώκος, Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο ΟξφόρδηςΓκίκας Χαρδούβελης, Senior Independent Director Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρώην Υπουργός ΟικονομικώνΝίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, Καθηγητής, ΟΠΑΕιρήνη Χρυσολωρά, Δημοσιογράφος16:10-17:40 Κύκλος V: Η πρόκληση των 70 + δισ. ευρώ από την ΕΕ : Η σύγκρουση μεταξύ «διάσωσης» και «αναδιάρθρωσης» - Ο ρόλος της ΕΕ, του κράτους και του ιδιωτικού τομέαΣυντονίζει: Δήμητρα Καδδά, ΔημοσιογράφοςΣυζητούν:Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος ΟΚΕ & Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕΓιώργος Γιαννούσης, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑΓιάννης Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής, ΕΜΠΚώστας Καρτάλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος του Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την Εφαρμογή της Σύμβασης για το ΚλίμαΑλέκος Κρητικός, πρώην Γ.Γ., Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εσωτερικών17:40- 19:10 Κύκλος VI: Η πανδημία ως «μαμή της Ιστορίας» : Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η βιοτεχνολογία μετά την εξελισσόμενη υγειονομική δοκιμασίαΣυντονίζει: Πέτρος Καβάσαλης, Αν. καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόεδρος του ΔΣ, Κύκλος ΙδεώνΑχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ερευνητής ΙΤΕΧρήστος Δερβένης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Κύκλος ΙδεώνΕβίκα Καραμαγκιώλη, Νομικός, PhD, Επ. Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ - Διδάσκουσα, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑΜανώλης Κέλλης, Professor of Computer Science at MIT, Ιnstitute Member of the Broad Institute of MIT and HarvardLaurence Rahme, Professor of Surgery, Microbiology, Harvard Medical School, Director, MGH Molecular Surgical Laboratory, Massachusetts General HospitalΓιώργος Παυλάκης, MD, PhD, Γιατρός-Ερευνητής, USAΘεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος ΠΕΦ, Συνδιευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕΝΜαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος19:30- 20:20 Κύκλος VΙI : Η πανδημία και οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας - Η επόμενη ημέραΣυντονίζει: Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός ΟικονομικώνΣυζητούν:Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, EurobankΕυάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, MYTILINEOSΓιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, CEO Electra Hotels & Resorts20:20-21:20 Κύκλος VΙII : Παρουσίαση έρευνας της διαΝΕΟσις: «Εξαγωγές και ελληνικές επιχειρήσεις - μια συζήτηση για τα εμπόδια που εξακολουθούν να εγκλωβίζουν την ελληνική οικονομία σε εσωστρέφεια»Συντονίζει: Γιάννης Κουτσομύτης, αναλυτήςΜαργαρίτα Κατσίμη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της συγγραφικής ομάδας της έρευναςΦαίη Μακαντάση, Επικεφαλής Ερευνών διαΝΕΟσις