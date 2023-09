Underwater χοροθέατρο για βρέφη και γονείς

Από το 2002 έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αθηνών και μικρότερους καλλιτεχνικούς φορείς. Από το 2005 έχει συνεργαστεί συστηματικά ως δραματουργός με τον χορογράφο και σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Ρήγο και το Χοροθεάτρο Οκτάνα. Το 2018 μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργάζεται ως ανεξάρτητη δραματουργός και σκηνοθέτρια. Η δουλειά της έχει υποστηριχθεί από το Συμβούλιο Τεχνών Αγγλίας και παρουσιαστεί από φορείς όπως Sadler’s Wells, The Place, Dance City, Polka Theatre. Έχει συνεργαστεί με χορογράφους και σκηνοθέτες όπως οι Σιβάν Ρουμπινστάιν, Γεωργία Τέγου, Μιχάλης Θεοφάνους, Σούζαν Κέμπστερ, Κέιτ Φλατ, Κρίσνα Ζιβράι-Ναΐρ, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Σίμος Κακάλας, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Λενιώ Κακλέα, Βίκτωρ Αρδίττης.Η Γεωργία Τέγου είναι χορεύτρια και χορογράφος και δημιουργεί παραστάσεις χορού που πραγματοποιούνται σε εικαστικά περιβάλλοντα. Επηρεασμένη από την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τις εικαστικές τέχνες, χρησιμοποιεί τη σωματική κίνηση για να απεικονίσει όψεις της ανθρώπινης κατάστασης. Η δουλειά της έχει υποστηριχθεί από το Συμβούλιο Τεχνών Αγγλίας και έχει παρουσιαστεί από φορείς όπως Dance Umbrella, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, The Place, Sadler’s Wells, Βασιλική Ακαδημία Μουσικής (Λονδίνο), Γκαλερί Whitechapel, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και Εθνική Πινακοθήκη (Σκόπια).Το 2018 έγινε δεκτή στο πρόγραμμα παρατήρησης (observership) για χορογράφους του οργανισμού One Dance UK σε συνεργασία με την Κέιτ Φλατ, διευθύντρια κίνησης της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου. Έλαβε αριστείο στη διδασκαλία από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον (2019), όπου είναι λέκτορας.Το 2021 ήταν καλλιτέχνιδα Choreodrome του κέντρου χορού The Place και φιλοξενούμενη καλλιτέχνιδα του Somerset House Exchange Λονδίνου και του Studio Light Moves / Open Futures στο Λίμερικ (Ιρλανδία). Επίσης παρουσίασε μια περφόρμανς-εγκατάσταση στο πλαίσιο της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, που φιλοξενήθηκε από το Κυπριακό Περίπτερο, και χορογράφησε ένα νέο έργο για την Εθνική Εταιρεία Χορού Μάλτας (ŻfinMalta), που έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2022.Χοροθέατρο για βρέφη και γονείςΣυμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣΞένια Αηδονοπούλου, Γεωργία ΤέγουUnderwater20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2023Ώρες έναρξης: 10.00, 11.30, 13.00Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής ΣκηνήςΚέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)Σύλληψη, σκηνοθεσία: Ξένια Αηδονοπούλου, Γεωργία ΤέγουΜουσική: Tζεφ ΒάνγκερΣύμβουλος σχεδίου, κοστούμια: Mαγιού ΤρικεριώτηΣχεδιασμός φωτισμών: Eντ ΣώντερςΣύμβουλος κουκλοθεάτρου: Άλισον ΑλεξάντερΔιεύθυνση παραγωγής δημιουργικού: Λία ΠρεντάκηΕρμηνεύουν: Ελευθερία Αγαπάκη / Μαργαρίτα Κώστογλου / Αλεξάνδρα ΡογκόβσκαΑνάθεση Παιδικού Φεστιβάλ Μπέλφαστ, Θεάτρου Watford Palace (Ουώτφορντ) και The Lowry (Σάλφορντ)Με την υποστήριξη δημόσιων πόρων του Συμβουλίου Τεχνών Αγγλίας