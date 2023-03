Το «ευχαριστώ» του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Βραδιά του Ευχαριστώ 2023 - Τόνια, Σόφη, Ελευθερία, Μαρία, παιδιά ευχής - #Wishmaker και δωρητής Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος Βραδιά του Ευχαριστώ 2023 - Γιάννης, Μαρία, Τόνια, Ελευθερία, Αμάντα, Δημήτρης, Σόφη, Όλγα, Ραφαέλα παιδιά ευχής

Την έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε η μεγάλη δωρεά που ανακοίνωσε επί σκηνής η μεγάλη χορηγός του οργανισμού, Δήμητρα Κατσαφάδου, για την υιοθεσία 10 ευχών παιδιών μας.Χορηγοί: DryLog. Υποστηρικτές: Βασιλική Στεργιούλα και ΣΙΑ Ε.Ε., Duty Free, Volterra, Sani Ikos, Exalco και ο μικρός Κωνσταντίνος!Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Intercatering, Electra Hotels, GOD – Hill and Knowlton, Dreamstar – Christmas Factory, Proelecto, Vibes Pro, Οινοποιία Τζουνάρα, Wedding Scene, Νίκη Εκδοτική, Διαμαντόπουλος – Σχολή Κομμωτικής, Pressious Arvanitidis, Λέσχη Φίλων Lego “Breeks”, Alphabet, Pepsico, VOX the Acapela Group, Airotel, Fresh, Olga Karaververi, The party box, ΙΕΚ Άλφα, ΔΙΕΚ Πειραιά, The Letter CO, Στεργίου, MCM, Loukas Event, Musou, Cocoon, Kryolan, Yes Hotel, Μάγος Dio, Fiorentino, 2k10 By Katerina Kamisi, Studio Live, Zara Home, Violi Event Music, Ραδιοταξί Cosmos 18300, Rent Photo Video.Δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι πολλά παραπάνω.Είναι φως στο σκοτάδι. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή.