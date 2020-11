Κρίση στην εστίαση: Εστιατόρια και μπαρ στη μάχη του take away

Ήξερες ότι στο παιχνίδι του delivery έχουν μπει πλέον και γνωστά εστιατόρια που προσφέρουν value for money ποιοτικές προτάσεις, ακόμα και κοκτέιλ;

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας οδήγησε σε νέα μέτρα περιορισμού και δυστυχώς πλήρες κλείσιμο της εστίασης. Μέτρα στήριξης του κλάδου θα υπάρξουν ωστόσο ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν στην εναλλακτική του take away και της διανομής στο σπίτι για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.Μετά από μια παρατεταμένη δεκαετή οικονομική κρίση, ο κλάδος της εστίασης δίνει ξανά μάχη επιβίωσης, αυτή τη φορά όμως λόγω ζητημάτων υγειονομικού χαρακτήρα με αρκετές επιχειρήσεις να αλλάζουν άρδην το μοντέλο λειτουργίας τους. Η ανακοίνωση του κλεισίματος εστιατορίων, caffe και μπαρ ξανά ήταν σενάριο που επιβεβαιώθηκε ωστόσο τα γρανάζια της μηχανής της εστίασης πρέπει να παραμείνουν σε κίνηση. Από την πρώτη απαγόρευση κυκλοφορίας λοιπόν takeaway και delivery σε συνεργασία με πλατφόρμες διανομής φαγητού και ποτού λειτούργησαν καταλυτικά στο να παραμείνουν αρκετές επιχειρήσεις ανοιχτές, για άλλες όμως όχι. Με το άκουσμα της λέξης delivery, της διανομής δηλαδή κατ’ οίκον, οι περισσότεροι συνειρμικά σκέφτονται σουβλάκι, πίτσα, μπέργκερ, γενικά γρήγορο φαγητό ενίοτε αμφιβόλου ποιότητας. Στο παιχνίδι όμως του delivery έχουν μπει πλέον καιπου προσφέρουν value for money ποιοτικές προτάσεις, ακόμα και κοκτέιλ. Πρόκειται για επιλογή που αρκετοί δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να εφαρμόσουν, καθένας για διαφορετικούς λόγους, πρακτικούς ή γραφειοκρατικούς. Ωστόσο, η νοοτροπία αλλάζει και βλέπουμε ακόμα και γαστρονομικά εστιατόρια αλλά και μπαρ να τολμούν να στήνουν private dining concepts αλλά και αυτόνομα brands διανομής και μάλιστα με επιτυχία.Περισσότερα στο