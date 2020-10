Chef Stories: Χρήστος Βέργαδος, ο γητευτής της σοκολάτας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Χρήστος Βέργαδος γεννήθηκε στη Σπάρτη. Μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στη ζάχαρη, καθώς οι γονείς του διατηρούσαν εκεί για πολλά χρόνια ζαχαροπλαστείο, έτσι, ήταν φυσικό να τρυπώσει µέσα του το «µικρόβιο» της ζαχαροπλαστικής.Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από μια πρωτότυπη σειρά ολοκληρωμένων επιδείξεων μόδας µε ρούχα και αξεσουάρ κατασκευασµένα από υλικά ζαχαροπλαστικής κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2009 παρουσίασε στην έκθεση αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής ΑΡΤΟΖΑ το πρώτο Sweet Fashion by C. Vergados ενώ ακολούθησε το Sweet Fashion 2 by C. Vergados τον Φεβρουάριο του 2011, το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις µέσα από την προβολή του σε πολλές τηλεοπτικές εκποµπές. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι δουλειά του παρουσιάστηκε και στο κρατικό κανάλι της Γαλλίας TF2.Διαβάστε περισσότερα για τλον ταλαντούχο Pastry Chef και δείτε το Video με τη συνταγή και τη συνέντευξη στο Olivemagazine.gr