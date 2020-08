O Εντ Σίραν μίλησε για τις διατροφικές διαταραχές του και τον εθισμό του στο αλκοόλ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο Εντ Σίραν είναι ένας από τους νέους τραγουδιστές, που γνωρίζουν παγκόσμια επιτυχία και που μετρά πολλές συνεργασίες με ηχηρά ονόματα του θεάματος. Ο ίδιος, ωστόσο, πρόσφατα αποκάλυψε ότι έχει εθισμό στο αλκοόλ και ότι αντιμετωπίζεδιαταραχές.Συγκεκριμένα, σε ένα ειλικρινές νέο βίντεο με τίτλο «Finding Peace in the Top of the Music Industry», ο σούπερ σταρ Εντ Σίραν (Ed Sheeran) μίλησε για τη μάχη του με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του 2015.Η συνομιλία γυρίστηκε για το Hay House Chasing the Present Summit, μια εκδήλωση που είχε ως στόχο να «εξερευνήσει τη σύγχρονη επιδημία του άγχους και τρόπους εύρεσης ελευθερίας και θεραπείας», αναφέρει ο ιστότοπος της εκδήλωσης.«Έχω μια προσωπικότητα που μπορεί εύκολα να υποκύψει στον εθισμό», δήλωσε ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης στο νέο βίντεο. «Έμενα ξύπνιος όλη τη νύχτα. Τα λεωφορεία έφταναν στους συναυλιακούς χώρους και κοιμόμουν στο λεωφορείο όλη την ημέρα, ξυπνούσα λίγο πριν την συναυλία, έβγαινα στη σκηνή, έπινα και γυρνούσα στο λεωφορείο.Διαβάστε τη συνέχεια στο