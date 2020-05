Σεφ προτίθεται να γεμίσει τα άδεια τραπέζια με κούκλες βιτρίνας μετά την άρση του lockdown

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη δική του, ιδιαίτερη πρόταση έχει ένας σεφ στις ΗΠΑ, ώστε και οι πελάτες του να κάθονται στην απαραίτητη απόσταση μετά την, αλλά και το εστιατόριο να μην μοιάζει άδειο.Συγκεκριμένα, ο σεφ Patrick O’Connell του «Inn in at Little Washington» στην Βιρτζίνια, σκοπεύει να γεμίσει τα τραπέζια που θα μείνουν υποχρεωτικά κενά -ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των πελατών-, με κούκλες βιτρίνας. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο site Washingtonian, έχει επιμεληθεί ακόμη και το ντύσιμο που θα έχουν οι κούκλες, με αναφορές στη δεκαετία του ’40, ενώ οι σερβιτόροι θα φροντίζουν να υπάρχει κρασί στα ποτήρια πάνω στα τραπέζια. Πρωτότυπο, έτσι;