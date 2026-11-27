Αλλάζει σημαντικά το καθεστώς για τις εισαγωγές υβριδικών στην Ευρώπη
Αλλάζει σημαντικά το καθεστώς για τις εισαγωγές υβριδικών στην Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία περιορισμού εισαγωγής οχημάτων με υβριδικό κινητήρα στη Γηραιά Ήπειρο.
Από την 1η Δεκεμβρίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή οι νέες ποσοστώσεις εισαγωγής οχημάτων με υβριδικό κινητήρα ή Plug-in Hybrid που αποφάσισαν τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το κινεζικό καθεστώς.
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